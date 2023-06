16 Jahre lang hat Claus Spitzbart viel Arbeit und Liebe in das "Princs" am Klagenfurter Heuplatz hineingesteckt. "Wir haben laufend in die Qualität und das Angebot investiert und dementsprechend erweitert", blickt der Unternehmer in die Vergangenheit zurück. Denn angefangen hat alles mit einer Bar. Über 50 Auszeichnungen – unter anderem von den führenden Gourmetführern Falstaff und A la Carte – gab es in weiterer Folge für das "Princs", das sich langsam, aber doch zum Restaurant entwickelte.