Gröbere Probleme hatten die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB am Dienstag auf der Südbahnstrecke. Betroffen war der Bereich Klagenfurt. Es gab eine technische Störung an den Signalanlagen und den Weichen. "Der Bahnhof Klagenfurt war als Verkehrsknotenpunkt ausgefallen", sagt ÖBB-Sprecher Herbert Hofer. Ein Schienenersatzverkehr wurde für die Züge der S-Bahn eingerichtet. Betroffen war der Bereich zwischen Krumpendorf und Klagenfurt und Maria Saal. Auch auf der Rosentalbahn fuhren vorübergehend keine Züge nach Weizelsdorf.

Fernverkehrszüge zwischen St. Veit/Glan und Villach wurden über Feldkirchen umgeleitet. In der Landeshauptstadt Klagenfurt bildeten sich lange Staus, speziell im Stadtteil Waidmannsdorf und am Südring. Die Schranken blieben geschlossen und mussten erst händisch geöffnet werden. "Das erfolgte bei den großen Schranken relativ schnell. Auch die kleineren Schranken wurden händisch geöffnet", so Hofer.

Gegen 14 Uhr konnten alle Probleme behoben werden.