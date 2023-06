Rechtzeitig zum Sommer machte sich der Gourmetführer Falstaff auf die Suche nach den beliebtesten Eissalons des Landes. Zwei Wochen lang konnte die Community abstimmen. 50.000 Bewertungen wurden in dieser Zeit abgegeben.

Das Rennen in Kärnten machte ein Klagenfurter Eissalon. Der Traditionsbetrieb "Morle" konnte mit 32 Prozent aller Stimmen den Sieg holen. Auf Platz zwei landete mit der "Zia Emma Gelateria Artigioanale" ebenfalls ein Eissalon aus der Landeshauptstadt. Der Eisgreissler landete auf dem fünften Platz. Ebenfalls in den Top zehn landete der Arcobaleno am Heuplatz.

Übrigens: Das europäische "Eis des Jahres" stammt heuer aus Österreich. Die Sorte Apfelstrudel konnte sich diesen Titel holen.