Dali Oleschko ist in der internationalen Modewelt schon lange keine Unbekannte mehr. Egal, ob auf den Laufstegen in Paris, Los Angeles oder Dubai – die Wahlkärntnerin hat es mit viel Liebe, Herz und Leidenschaft für das Detail in der Modewelt bis ganz nach oben geschafft. Bei ihr lässt sich schon einmal eine saudische Prinzessin oder die Ehefrau eines russischen Oligarchen ein Couture-Kleid schneidern. Die edlen Roben, für die man schon einmal 6000 Euro und mehr hinlegt, werden im Atelier am Wörthersee entworfen und aus hochwertigen italienischen Stoffen hergestellt.