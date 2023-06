Am Dienstag sorgten mehrere Berichte rund um den Gesundheitszustand von Richard Lugner für Aufsehen. Der Kult-Baumeister soll sich derzeit eigentlich im Vivamayer in Maria Wörth in Kärnten befinden, dort macht der 90-Jährige eine Fastenkur.

Probleme bei Diät

Mörtel musste nun aufgrund von gesundheitlichen Probleme die Kur abbrechen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. "Am Samstag kam Blut aus meinem Darm. Nachdem das am Sonntag wieder passierte, haben mir die Ärzte empfohlen, ins Landeskrankenhaus nach Klagenfurt zu fahren."

Lugner entschied sich dann aber doch für seinen Vertrauensarzt in Wien. Im Rahmen eines kleinen Eingriffes wurden heute Vormittag die blutenden Stellen im Darm verödet. Alles sei gut verlaufen und der Kult-Baumeister durfte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Nun kann er seine Fastenkur fortführen.