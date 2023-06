Nach Spinnenbissen und Schlangenattacke geht Vanessa Herzog in Graz auf Angriff

Vanessa Herzog startet am Wochenende bei den Austria Finals in Graz im Speedskating. Nach Spinnenbissen und einer Elefantenattacke im Afrikaurlaub absolvierte sie ein Trainingslager in Portugal. "Der Konkurrenzkampf spornt mich an."