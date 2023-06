17 Hallenplätze für rund 25 Vereine im Großraum Klagenfurt sind zu wenig. So lautet der Appell des Klagenfurter Tennissports an die Politik. Mit der angekündigten Schließung der Tennishallen neben dem Jump Dome und am Klinikum-Gelände wurden die schlaflosen Nächte bei Vereinen, Trainern und Spielern mehr.