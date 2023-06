Bereits am 28. Mai wurde ein 22-jähriger Klagenfurter leblos in der Wohnung seines Bekannten (36) in Klagenfurt von diesem aufgefunden. Laut Ermittlungen hat der Verstorbene die Nacht bei seinem Bekannten verbracht. Der alarmierte Notarzt konnte kein Lebenszeichen mehr feststellen.0

Da man in der Wohnung Suchtmittelutensilien wie Spritzen gefunden hatte und der Verstorbene den Suchtgiftermittlern bekannt war, konnte ein Tod durch Drogenkonsum nicht ausgeschlossen werden. Seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde deshalb die Obduktion des Leichnams angeordnet und am 1. Juni durchgeführt.

Dabei bestätigte sich der Verdacht des Todes durch Suchtmittelkonsum. Das endgültige toxikologische Untersuchungsergebnis wird von der Gerichtsmedizin durchgeführt und steht noch aus.