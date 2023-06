Das Stadtpolizeikommando Villach ermittelte ein Jahr lang gegen mehrere Beschuldigte wegen des Verdachtes des Suchtgifthandels. Im April führten die Beamten des Operativen Kriminaldienstes Villach eine von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordnete koordinierte Aktion gegen diese Beschuldigten im Stadtgebiet von Villach durch.

Dabei wurden bei fünf Beschuldigten im Alter von 28 bis 39 Jahren, davon vier Personen aus Villach und eine Person aus dem Bezirk Villach, Durchsuchungen der Privatwohnungen und in einem Geschäftslokal durchgeführt. Die Männer sind dringend verdächtig, einen organisierten Suchtgifthandel mit Cannabiskraut, Heroin und Kokain betrieben zu haben, wobei das Suchtgift von einem Wirt in seinem Betrieb in Villach teilweise gestreckt und weiterverkauft wurde.

© KK/Polizei

Durchsuchungen

Bei Durchsuchung im April konnten mehrere Hundert Gramm Kokain, etwa 20 Gramm Heroin, 26 Stück Ecstasy-Tabletten, 15 Gramm MDMA, 161 Gramm Cannabiskraut, geringe Mengen Crystal Meth, Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro, Festplatten, mehrere Mobiltelefone, Verpackungsmaterial, Streckmittel und eine SG-Waage sichergestellt werden. Aus den Erlösen der Suchmittelgeschäfte finanzierten sich die einzelnen Beschuldigten wertvolle Sammlungen von Kryptobriefmarken in der Höhe von mehreren Tausend Euro, Goldmünzensammlungen und hochpreisige Uhren.

In Wien festgenommen

Die Beschuldigten wurden festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 32-jähriger gebürtiger Kärntner ausgeforscht werden, der als Vermittler von Suchtmittel für zumindest zwei Beschuldigte tätig war. Dieser konnte Mitte Mai in Wien unter der Koordinierung von Beamten des Stadtpolizeikommandos Villach mit Unterstützung der Kollegen des Stadtpolizeikommandos Wien, der Polizeiinspektionen Stumpergasse, Westbahnhof, Stiftsgasse, Kandlgasse und Kopernikusgasse festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt werden.

Sportwagen und Luxusuhren

Im Zuge der Erhebungen konnte auch noch der Suchtmittellieferant von zumindest drei der Beschuldigten, ein 25-jähriger Mann aus Klagenfurt, ausgeforscht werden. Dieser konnte am Sonntag am Flughafen Klagenfurt aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert werden. Im Zuge einer beim 25-Jährigen durchgeführten Hausdurchsuchung konnten mehrere Zehntausend Euro Bargeld, Suchmittelutensilien, Kaufbons von Kryptowährungen in der Höhe von mehreren Tausend Euro, diverser Schmuck und Luxusuhren in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro sowie knapp 380 Gramm Cannabiskraut gefunden und sichergestellt werden. Des Weiteren wurde auch sein Sportwagen sichergestellt, da der Verdacht besteht, dass dieser durch den illegalen Verkauf von Suchtmitteln finanziert wurde.

Drogen im Wert von 250.000 Euro

Aufgrund dieser Erhebungen konnten bis dato an die 50 Personen als Abnehmer ausgeforscht werden. Diese werden ebenfalls angezeigt. Derzeit kann den Beschuldigten der Verkauf von mehr als 2000 Gramm Kokain, mehr als 2000 Gramm Cannabis sowie knapp 70 Gramm Heroin nachgewiesen werden. Der Wert des sichergestellten sowie verkauften Suchtmittels liegt bei etwa 250.000 Euro. Bargeld und Gegenstände im Gesamtwert von 150.000 wurden sichergestellt.

Neben den Beamten des Operativen Kriminaldienstes Villach befanden sich Kräfte des Einsatzkommandos Cobra, der Einsatzgruppe Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamtes Kärnten, Beamten der EE Kärnten, die Polizeidiensthundeführer und mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos Villach im Einsatz.