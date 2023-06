Anfang des Jahres wurde bekannt, dass das beliebte Frühstückslokal "Schwarzes Schaf" in Velden nach nur eineinhalb Jahren zusperrt. Der Schließung war ein Konkurs vorausgegangen. Jetzt konnten neue Pächter für die Top-Location am Karawankenplatz gefunden werden. Niklas Buchmann und seine Partnerin Ines Mišković betreiben dort seit Kurzem das Bistro "Zur Ina". Buchmann war zuvor 17 Jahre lang Hotelleiter im Hermitage Vital Resort in Dellach am Wörthersee und seine Partnerin war über zehn Jahre in Rovinj als Köchin tätig. "Wir haben schon länger mit dem Gedanken gespielt, etwas Eigenes aufzuziehen, jetzt haben wir das passende Lokal gefunden", freut sich Buchmann.