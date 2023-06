Polizeibeamten der Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße fiel Sonntagnacht gegen 22.45 Uhr während der Streifenfahrt in der Peter-Mitterhofer-Gasse in Klagenfurt einen mit zwei Frauen besetzter Pkw auf. Als die Frauen die Polizeistreife bemerkten, fuhren sie fluchtartig davon.

Kurze Zeit später fand die Polizeistreife das Fahrzeug verlassen in der Erdmanngasse. Nach kurzer Fahndung mit einer Diensthundestreife und vier weiteren Polizeistreifen konnten die beiden 29-jährigen Klagenfurterinnen gefunden werden. Sie hatten sich hinter Mülltonnen versteckt.

Bei der Kontrolle des Pkw wurde festgestellt, dass das Pickerl abgelaufen und das Fahrzeug nicht mehr zum Verkehr zugelassen war. Am Auto waren Kennzeichentafeln angebracht, die bereits vor einem Jahr gestohlen worden waren. Weiters fanden die Beamten im Fahrzeug zwei gestohlene Brieftaschen, Suchtmittel (vermutlich Heroin) und eine Spendenbox mit Bargeld in verschiedenen Währungen. Diese dürften die Frauen nach derzeitigem Ermittlungsstand bereits letztes Jahr in Ebenthal gestohlen haben.

Beide Frauen wurden angezeigt. Ob noch weitere Diebstähle auf das Konto der Frauen gehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.