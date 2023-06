Der Besuch bei Bekannten endete am Samstag für einen 70-jährigen Klagenfurter im Krankenhaus. Der Mann war in dem Garten in Ferlach gestolpert. Daraufhin bohrte sich eine sieben Millimeter dicke Stahlstange durch seinen Unterschenkel. Die Stange gehörte zu einer Gartendekoration.

Mittels Winkelschleifer wurde sie abgeschnitten. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers C11 wurde der Verletzte ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen. Die 37-jährige Besitzerin des Anwesens wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.