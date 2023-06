Haben Sie 2006 schon an Work-Life-Balance gedacht?

Alexander Windbichler: Ich glaube, dass es die Work-Life-Balance damals nicht so als Begriff gegeben hat. Früher waren 40 Stunden Teilzeit und 80 Stunden Vollzeit, was auch für meine ersten Mitarbeiter galt. Es wurde als Tag und Nacht gearbeitet. Zu dieser Zeit identifizierte ich mich mit viel Arbeit, deshalb hätte ich früher über Work-Life-Balance gelacht, weil ich etwas erreichen wollte und Geld kein Antrieb war.