Beide sind Vollprofis und dementsprechend locker, obwohl sie am Abend live vor einem Millionenpublikum auftreten werden. Hinter den Kulissen der Starnacht am Neusiedler See, die am Samstag ab 20.15 Uhr live auf ORF2 übertragen wird, feierten Johnny Logan und Nik. P. am Samstag ein Wiedersehen. Der zweifache Song-Contest-Sieger aus Irland und der Schlagerstar aus Kärnten kennen sich aus zahlreichen Fernsehsendungen, in denen sie gemeinsam zu Gast waren.

"Wir könnten fast als Doppelgänger durchgehen", lachte Nik P. beim gemeinsamen Fototermin. "Johnny sagt immer zu mir: Schau mich an, dann weißt du, wie du in zehn Jahren aussehen wirst." Das trifft fast zu, wie ein Blick auf das Alter der Herren zeigt: Nik P. ist 61, Johnny Logan 69 Jahre jung. Nik P. tritt bei der Starnacht unter anderem mit der neuen Version seinen Kulthits "Ein Stern, der deinen Namen trägt" auf, Johnny Logan mit einem Medley seiner größten Erfolge.

Kärntner unter sich: Charlien und Nik P. © G. Lux

Eine Premiere ist die Starnacht am Neusiedler See für die 28-jährige Kärntner Schlagersängerin Charlien. Mit ihrer neuen Single "Millionen Optionen" hat sie einen Senkrechtstart hingelegt. Lampenfieber ist der Rosentalerin, die als Musiklehrerin an einer Mittelschule arbeitet, fremd. Dafür bleibt auch gar keine Zeit. Auf die Starnacht folgt für sie am 11. Juni ein Auftritt im ZDF-Fernsehgarten von Andrea Kiewel.