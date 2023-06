Am Samstag fand in Klagenfurt-Feschnig der große Sicherheitstag des Zivilschutzverbandes gemeinsam mit den Partnerorganisationen statt. Einmal mehr für die Organisation hauptverantwortlich zeichnete sich Erich Stocker. Seit 15 Jahren ist er die treibende und gestaltende Kraft sämtlicher Zivilschutz-Großveranstaltungen in der Landeshauptstadt. Um dieses Engagement zu würdigen, bedankte sich die Stadt im Rahmen des Sicherheitstages mit einer Ehrung.

Stocker wurde am 14. Jänner 1948 in Klagenfurt geboren. Er war von 1967 bis zu seiner Pensionierung 2008 Mitarbeiter bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, wo er es bis zum Hauptbrandinspektor gebracht hat. Bereits neben seiner Feuerwehrtätigkeit engagierte sich Stocker ab 1986 beim Kärntner Zivilschutzverband.

Mitgründer der Kindersicherheitsolympiade

Nach seiner Pensionierung wurde er 2008 Zivilschutz-Bezirksleiter für den Bereich der Landeshauptstadt und Mitglied des Landesvorstandes des Kärntner Zivilschutzverbandes. Erwähnenswert ist auch die Funktion als technischer Leiter der Schlussveranstaltung zum "Europäischen Jahr des Zivilschutzes" oder die Mitbegründung der Kindersicherheitsolympiade – der mittlerweile größten Kinder-Sicherheitsveranstaltung Österreichs. "Erich Stocker hat mit seinen zahlreichen Initiativen sehr viel für die Sicherheit in Klagenfurt beigetragen", sagt Bürgermeister Christian Scheider (TK).