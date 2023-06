Eine Warnung gleich zu Beginn: Wenn es Ihnen gleich wie mir geht und Sie einen großen Bogen um Schlangen machen, wird unser Bild der Woche Sie diesmal nicht ansprechen. Die Geschichte dahinter ist aber an Kuriosität kaum zu überbieten. Einen großen Bogen um Klagenfurt macht jetzt auch Franz Peter Orasch mit seiner Lilihill-Gruppe. Die Stadt spielt bei seinen Plänen keine Rolle mehr, heißt es vonseiten des Unternehmens. Findet die oft holprige Beziehung damit ein Ende?

Über verschwundene Investoren, Gärten und Seezugänge

Investor Franz Peter Orasch verkauft seine Anteile an bekannten Immobilienprojekten in Klagenfurt. Wie es mit seiner Lilihill-Gruppe weitergeht und welche Familie die prachtvollen Bauten kauft, berichtet die Kleine Zeitung exklusiv.

👉 Orasch verkauft Häuser in Klagenfurt [Plus]

­Seit 2005 wurde im "Bauerngarten" im Klagenfurter Europapark Gemüse angebaut. Dieser wird jetzt aber dem Erdboden gleichgemacht. Die Entscheidung trifft viele Anhänger des Gartens.

👉 "Bauerngarten" verschwindet aus dem Europapark

­

Jahrzehntelang konnte man nach Badeschluss durch das Strandbad Rauschelesee spazieren. Nach einer behördlichen Begehung ist das ab jetzt nicht mehr möglich. Anrainer sind empört.

👉 Strandbad Rauschelesee bleibt für Spaziergänger gesperrt [Plus]

­

Bild der Woche: Giftige Schlange beißt zwei Hunde­

© kk/privat

Die europäische Hornviper ist die größte mitteleuropäische Giftschlange. Diese Woche fand ein Mann in Bad Eisenkappel dieses Exemplar in seinem Garten. Mutig fing er die Schlange ein und packte sie in einen Kübel, bis die Klagenfurter Reptilienexpertin Helga Happ die Schlange abholte. Bevor der Mann die Schlange fangen konnte, biss sie aber seine zwei Hunde. Wie es den Hunden geht, was Happ mit der Schlange machte und wie man sich nach einem Biss verhalten soll, finden Sie hier.

👉 Seltene Giftschlange überraschte Mann beim Kaffeetrinken [Plus]

Traditionsfleischerei darf auf den Markt

Kommt er, oder kommt er nicht? Lange war unklar, ob sich der Traditionsbetrieb Frierss am Klagenfurter Benediktinermarkt ansiedelt. Jetzt sind alle Voraussetzungen erfüllt. Dafür wird sogar die Marktordnung geändert. Nach einer Umfrage ändern sich noch weitere Dinge.

👉 Fleischerei darf doch auf den Markt [Plus]

Ein Café expandiert in die Natur

Kinder sind schnell gelangweilt. Dem sagen Martina Kohlberger und Natascha Strutz aber den Kampf an. In ihrem Eltern-Kind-Café in Klagenfurt können Kinder toben, während die Eltern in Ruhe einen Kaffee trinken. Die Idee verlagert sich nun in Moosburg in die Natur. Dieses Wochenende läuft die Eröffnungsfeier.

👉 Outdoor-Park in Moosburg eröffnet

Zitat der Woche

Mit gerade einmal 19 Jahren übernahm Adolf Krall im Jahr 1975 das gleichnamige Gasthaus von seinem Vater. Diese Woche verstarb Krall im Alter von 67 Jahren. Die Wirtshaus-Legende widmete dem Betrieb in Klagenfurt sein ganzes Leben.

👉 Trauer um bekannten Klagenfurter Wirt

"Kummts eina" startet in die vierte Saison

Auch heuer verwandelt sich in diesem Sommer die Fußgängerzone in der Klagenfurter Osterwitzgasse zu einer großen Konzertbühne. Am Samstag startet die vierte Auflage der Konzertreihe "Kummts eina". Der Eintritt ist frei.

👉 Alle Sänger und Konzerttermine bei "Kummts eina"