Es gibt einen Unterschied zwischen gegenüberstellen und gegeneinander ausspielen. Das sei erwähnt, wenn man die folgenden Zahlen anführt. Die Wirtegemeinschaft in der Osterwitzgasse – dort findet am 3. Juni das erste von elf Konzerten in diesem Sommer statt – bekommt 3000 Euro Förderung von Stadt Klagenfurt und Land Kärnten. Die Veranstaltungsreihe „After Work Markt“ am Benediktiner Markt wird mit 30.000 Euro von der Stadt subventioniert. Wie oft es dort Konzerte geben wird, hat man bei der Beschlussfassung der Subvention übrigens nicht erwähnt. Hauptsache: Party!