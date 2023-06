Aus dem Stall ein Grunzer, von der Weide ein "Iah" und manchmal ist auch ein Huhn in Sicht: Bauernhof-Feeling pur in der Tessendorfer Straße in Klagenfurt. Vor vier Jahren wurde das Zepter der Buschenschenke Schifferl an die nächste Generation weitergegeben – die Qualität und Leidenschaft zur Arbeit blieb aber nach wie vor gleich.