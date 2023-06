Ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt/Land fuhr am Donnerstag gegen 10.30 Uhr mit seinem Pkw auf dem Regenbogenweg in Pischeldorf in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung mit der Görtschitztal-Straße B 92 und hielt dort sein Fahrzeug an.

Gleichzeitig lenkte ein 64-Jähriger sein E-Bike auf dem südlichen Gehweg der B 92 aus Richtung Brückl in Richtung Klagenfurt. Um eine Kollision mit dem stehenden Pkw an der Kreuzung zu vermeiden, bremste er sein E-Bike so stark ab, dass er nach vorne kippte und zu Boden stürzte. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.