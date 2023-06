Der Krimi um die Zukunft des Kropfitschbades ist um ein Kapitel reicher: Rosemarie Jeuschenak, die in Südafrika lebende Besitzerin des Areals am Wörthersee, hat ihre langjährigen Pächter gekündigt. "Das ist korrekt", sagt Rechtsanwalt Markus Steinacher, der Jeuschenak in der Causa vertritt: "Das Bestandsverhältnis ist seit 31. Dezember 2022 beendet."