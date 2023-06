Nach Kündigungen arbeiten Sozialarbeiter jetzt im Notbetrieb

Elf Abgänge seit Jahresbeginn bringt das Team der Sozialarbeiter in Klagenfurt an ihre Grenzen. Am 1. Juni wurde der Notbetrieb ausgerufen. Bürgermeisterpartei und SPÖ schieben sich Schuld für die Situation gegenseitig zu.