An der Grenze

Drei Soldaten des Jägerbataillons 25 wurden zu Lebensrettern

Mitten in der Nacht klagte der Beifahrer eines Autos, welches die Grenze überqueren wollte, um Schmerzen in der Brust. Drei Soldaten des in Kärnten stationierten Jägerbataillons 25 mussten kurz darauf reanimieren.