"Wir in Kärnten können uns die besten Frauen und Männer aussuchen", sagte Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß kürzlich bei einem Interview mit der Kleinen Zeitung. 149 der Besten haben am Mittwoch bei einem Festakt in der Polizeikaserne Krumpendorf den Abschluss ihrer Ausbildung gefeiert.