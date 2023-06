Was ist zu tun, wenn der unternehmerischen Tätigkeit plötzlich die Grundlage fehlt? Diese Frage musste sich Sebastian Guntschnig, Geschäftsführer von der Toredo MediCom GmbH in Klagenfurt stellen. Mit seinem Team betrieb er in den vergangenen drei Jahren Kärntens größtes Covid-19-Testlabor. Durchschnittlich 15.000 Proben pro Tag wurden hier analysiert und ausgewertet. 18 Fachkräfte, darunter Mikrobiologen, Molekularbiologen, biomedizinische Analytiker und Ärzte waren im Labor beschäftigt. High-Tech-Equipment wurde zu Beginn der Pandemie extra dafür angeschafft.

Arbeitsplätze waren in Gefahr

"Mit dem bevorstehenden Ende der Covid-Maßnahmen mussten wir uns eine Alternative überlegen, denn wir wollten unser Labor erhalten und die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern", erzählt Sebastian Guntschnig von den ersten Überlegungen zur Neuausrichtung, die bereits im vergangenen Sommer begannen.

Geschäftsführer Sebastian Guntschnig © KK/reneknabl.com

Die Lösung war naheliegend: Das Team begann intensiv an Lifestyle-DNA-Analysen zu forschen und ging damit Anfang April 2023 auf den Markt. Mittels einfachem Wangenabstrich können Kundinnen und Kunden nun verschiedenste Analysen durchführen lassen. Das Angebot reicht von Allergien und Unverträglichkeiten über sportliche Leistungsfähigkeit bis hin zu Nutrigenetik, Diät und Anti-Aging. Erhältlich sind die Tests im Onlineshop oder über Kooperationspartner wie Ärzte, Sportwissenschaftler oder Ernährungsberater.

Klarheit bereits nach ein bis zwei Wochen

Nach dem portofreien Einschicken der Probe erhält man bereits ein bis zwei Wochen später eine ausführliche Auswertung mit konkreten Handlungsempfehlungen. "Diese Schnelligkeit ist in der Form bemerkenswert. Wir können Analysen so rasch durchführen, weil wir alle Tests inhouse selbst durchführen. Ganz im Gegensatz zu anderen Anbietern, die nur als Händler auftreten und die Proben erst an geeignete Labors einschicken müssen", so Sebastian Guntschnig.

Neuer Standort um sechs Millionen Euro

Mit dem neuen Angebot setzt die Toredo MediCom GmbH auch auf einen neuen Standort: Rund 6 Millionen Euro wurden in der St. Jakober Straße in Klagenfurt investiert, wo auf insgesamt fast 600 Quadratmeter Fläche ein Biosafety Level 2 Labor sowie Büroflächen entstanden sind. Gleichzeitig wurden auch das Labor sowie sämtliche Prozesse im Labor ISO 9001:2015 zertifiziert.

Ausweitung des Angebotes ist geplant

Für die Zukunft hat Sebastian Guntschnig große Pläne: "Wir wollen unser Netzwerk an Kooperationspartnern vergrößern und auch unser Angebot ausweiten." So entwickelt das Toredo-Team derzeit spezielle Sequenzierungsverfahren, um künftig zuverlässige Testungen etwa für das Darm-Mikrobiom anbieten zu können. Darüber hinaus wird es in Zukunft möglich sein, Nahrungsergänzungsmittel maßgeschneidert an die DNA des jeweiligen Probanden anzupassen, diese Entwicklung steht schon kurz vor der Finalisierung.