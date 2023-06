Die Geschichte der vergessenen Hütte am Ulrichsberg

Der Ulrichsberg nördlich von Klagenfurt ist heute ein Landschaftsschutzgebiet. In den 1930er-Jahren befand sich am Gipfel jedoch eine Gaststätte. Die Spuren der Hütte verlieren sich in den Wirren den Zweiten Weltkriegs. Eine Spurensuche.