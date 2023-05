Die rund 500 Mesnerinnen und Mesner in der Diözese Gurk-Klagenfurt haben einen neuen "Chef": Gerhard Kropivnik, Mesner in Ludmannsdorf/Bilčovs, wurde zum Leiter der Diözesanen Mesnervereinigung ernannt. Er folgt Florian Ferdinand Juch nach, der seit Dezember 1993 in dieser Funktion tätig war.

Zum Geistlichen Assistenten der Mesnervereinigung wurde der Geistliche Rat Elmar Antonius Augustin, Provisor in St. Margareten im Rosental/Šmarjeta v Rožu, Zell ob Ferlach/Sele und Glainach/Glinje, ernannt. Er hat diese Aufgabe von Prälat Kanonikus Matthias Hribernik übernommen. Zur Schriftführerin wurde Sandra Weratschnig, Assistentin des Referats für Liturgie, gewählt. Die neuen Vorstandsmitglieder sind Juanita Fertala und Maria Lamprecht, beide aus Arnoldstein, sowie Lukas Josef Urak aus St. Primus/Št. Primož.

Aufgaben der Mesner

Die in der Diözese tätigen Mesner tragen wesentlich zu einer würdevollen Liturgiefeier bei, indem sie sich um die Vorbereitung von Gottesdiensten und die Pflege liturgischer Gewänder, Räume und Geräte kümmern. Der Vorstand der Diözesanen Mesnervereinigung ist für deren Ausbildung, Weiterbildung, Begleitung und Gemeinschaftspflege verantwortlich und vertritt die Diözese in der Österreichischen Mesner Gemeinschaft.