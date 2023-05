Es waren wenige Minuten, aber in diesen war die Rauchwolke im Klagenfurter Stadtteil Welzenegg nicht zu übersehen. Dienstagabend brach in einer Karrosserietechnik-Werkstatt ein Großbrand aus. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rasten zum Einsatzort, der an zahlreiche Wohnhäuser angrenzt. Auch viele Anrainer strömten zur Unglücksstelle.

"Wir wurden hierher gerufen. Es hat in der Werkstatt gebrannt beziehungsweise in einem Zubau. Mit einem Außen- und einem Innenangriff konnten wir das Feuer relativ rasch ablöschen. Der Brand ist unter Kontrolle", konnte der Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, Wolfgang Germ, schon nach etwas 30 Minuten Entwarnung geben.

© Berufsfeuerwehr klagenfurt

Polizei ermittelt

Die Brandursache bleibt vorerst unbekannt. "Die Polizei ermittelt, ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich keine Personen im Gebäude, es kam niemand zu Schaden", sagte Germ weiters. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.