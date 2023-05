Am Dienstag um 08.10 Uhr lenkte ein 30-jähriger, in Österreich lebender, italienischer Staatsbürger seinen Pkw auf der A 2 Südautobahn im Gemeindegebiet von Techelsberg in Richtung Italien. Er fuhr dabei einem vor ihm fahrenden Auto, gelenkt von einem 76-jährigen Mann aus Villach, auf.

Die beiden Lenker blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung, eine Führerscheinabnahme war nicht möglich, da der 30-Jährige seit 2018 nicht mehr im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Er wird angezeigt.