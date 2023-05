Hilfe bei Hausaufgaben, gezielte Vorbereitung auf Tests und Schularbeiten, Üben und Wiederholen von Lernstoff, gemeinsames Lesen, aber auch gemeinsames Spielen, eine gesunde Jause und Freizeitaktivitäten: Das alles bieten die Lerncafés der Caritas Kärnten viermal in der Woche – kostenlos. Das ermöglicht jetzt auch die Humanomed Gruppe mit ihrer namhaften Spende in Klagenfurt, Villach und St. Veit.

Für deren Geschäftsführerin Ulrike Koscher-Preiss ist Chancengleichheit ein Herzensanliegen und die Unterstützung der Erwachsenen von morgen durch die Ermöglichung von Bildung ein Beitrag zur Gestaltung der Zukunft der Gesellschaft: "Bildung ist ein zentraler Bestandteil für ein geglücktes Leben. Kindern Bildung zu ermöglichen, bedeutet, die Zukunft unserer Gesellschaft zu gestalten. Zu sehen, wo unsere Spende ankommt und was die Caritas damit bewirkt, hat uns überzeugt, auch in diesem Jahr die Lerncafés zu unterstützen."

Gesundheit und Bildung

Die Humanomed Gruppe betreibt als Familienunternehmen private Gesundheitseinrichtungen in Kärnten. Dazu zählen unter anderem die Privatkliniken Villach und Maria Hilf in Klagenfurt sowie das Kur- und Rehazentrum Althofen. Diese fördern das Lerncafé Siebenhügel, das Lerncafé Villach und jenes in der Herzogstadt St. Veit an der Glan. 86 freiwillige Lernhelfer und vier Praktikanten stehen in diesen Einrichtungen rund 81 Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 15 Jahren aus ökonomisch benachteiligten Familien kompetent und liebevoll beim Lernen, bei den Hausaufgaben und der Vorbereitung für Schularbeiten und Tests zur Seite.