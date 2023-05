Österreichs größte Jobplattform karriere.at bietet jetzt die Möglichkeit, bei der Eingabe von Stelleninseraten auf Künstliche Intelligenz zuzugreifen. ChatGPT wurde in die Eingabemaske integriert. Dadurch können Unternehmen, Stelleninserate auf der Basis von Jobtiteln automatisiert erstellen lassen. Die Entwürfe enthalten Verantwortlichkeiten, Anforderungen und Qualifikationen und können durch Angaben zu Dienstort, Mindestbruttogehalt und Benefits sowie zusätzliche Informationen ergänzt und nach der Generierung weiter händisch bearbeitet werden. Die Nutzung des Dienstes ist für die Kunden kostenlos.

Vor allem für kleine Unternehmen

„Als erste Jobplattform in Österreich setzen wir bei karriere.at Künstliche Intelligenz ein, um Unternehmen die Erstellung von Stelleninseraten zu erleichtern. Unser Anspruch ist es, neue relevante Technologien in unseren Produkten zur Verfügung zu stellen und unsere Kunden damit bestmöglich zu unterstützen“, erklärt Georg Konjovic, CEO bei karriere.at. „Gerade kleinere Unternehmen ohne eigene Personalabteilung müssen jetzt weniger Energie in die Formulierung von Stelleninseraten stecken, da ChatGPT ihnen einen fertigen Entwurf liefert, den sie anschließend noch personalisieren und bearbeiten können.“