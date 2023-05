Zum mittlerweile achten Mal zeichnete die Porsche-Jugendförderung "Turbo für Talente" je drei junge Sportler der sieben Partnervereine in den Kategorien "Beste sportliche Entwicklungen", "Beste schulische Leistungen" sowie "Außergewöhnliches soziales Engagement für außerordentliche Verdienste" mit dem Porsche Turbo Award aus.

Und in diesem Jahr durfte sich auch ein Fußballtalent aus der Kärntner Landeshauptstadt über diese hohe Auszeichnung freuen: Der 18-jährige Nachwuchskicker von Red Bull Salzburg, Marco Modritsch-Jost, wurde für seine außerordentlich guten schulischen Leistungen geehrt und dient als Vorbild für junge Spieler, denn er ist ein echter Vorzeigeschüler mit hervorragendem Notendurchschnitt.

Beispielhafte Karriere am grünen Rasen

Marco Modritsch-Jost startete seine Karriere am grünen Rasen beim SK Austria Klagenfurt, war in weiterer Folge Kadermitglied des Landesausbildungszentrums Klagenfurt des Kärntner Fußballverbandes (KFV) und der Kärntner Auswahl. Mit gerade einmal 14 Jahren schaffte der Krumpendorfer den Sprung in die Kaderschmiede von Red Bull Salzburg und besucht in der Salzburger Landeshauptstadt das Gymnasium.

Neben der Award-Verleihung gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm: Ein Highlight war der Insight-Talk mit Porsche-Markenbotschafter Sami Khedira und Bastian Buus, einem Fahrer aus dem "Porsche Motorsport Junior Programm". Sie sprachen zum Thema Besonderheiten und Herausforderungen ihrer sportlichen Karriere. Bastian Buus war neben Marc Lieb und einem Instrukteur des PEC am Hockenheimring auch beteiligt an einem weiteren Höhepunkt für alle Preisträger, nämlich dem Co-Pilot-Drive auf der Porsche-Rennstrecke. Zudem hatten die Nachwuchssportler auch die Möglichkeit, bei einer Rennsimulator-Challenge selbst ins Lenkrad zu greifen. Ziel war es, die zuvor von Bastian Buus, Sami Khedira und Marc Lieb gesetzten Zeiten zu unterbieten. Nachmittags stand ein Fußball-Freestyler bereit, um den Preisträgern bei Interesse Tricks beizubringen. Er trat zudem unmittelbar vor der Award-Verleihung auf der Bühne mit einem eigenen Programm auf.