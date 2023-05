"Ich bin in meiner Zeit in den USA reifer, offener und selbstbewusster geworden und kann mit gewissen Dingen, die nicht so nach Plan verlaufen, viel besser umgehen", unterstreicht Leichtathletin Conny Wohlfahrt, die seit drei Jahren ihren Kindheitstraum in North Dakota lebt. Die 22-Jährige ist Mitglied des „Fighting Hawks“-Teams und studiert im letzten Semester Sportwissenschaft und Bewegungsmanagement. 2021 räumte sie sogar den „Newcomer of the Year“-Award ab und durfte sich „beste Studienanfängerin“ nennen.