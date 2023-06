Ein Volleyball liegt als Erinnerung am breiten Fenstersims eines hunderte Jahre alten Hauses in Laasdorf bei St. Veit. Draußen Wald und Wiese, ein herrlicher Ausblick ins Tal. Die ehemalige Beach-Volleyballerin Stefanie Schwaiger ist heute Physiotherapeutin und wohnt hier mit ihrem Mann. Von ihrem Haus hat sie einen zu 100 Prozent anderen Blick auf Kärnten. Bis vor sieben Jahren noch war dieser fokussiert auf Netz und Aufschlag: Bis 2017 war Schwaiger mit ihrer Schwester Doris als "Duo Schwaiger" im Beachvolleyball erfolgreich und bekannt. 2013 holten sie den Europameistertitel beim Grand Slam in Klagenfurt. "Mit Klagenfurt verbinde ich sehr schöne Momente, super Ballwechsel, spannende Spiele und die geilste Stimmung der Welt. Für mich ist es eine Ehre, für Österreich hier an den Start gehen zu dürfen." So zitierte der Österreichische Volleyballverband Schwaiger einmal vor dem FIVB-World-Tour Heimturnier in Klagenfurt.