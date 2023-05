Man möchte meinen, der Sommer ist angekommen. Passend dazu ist Montag auch noch Feiertag. Ab in den Süden, denken sich also die Party-, Pizza- und Pauschalurlaubfans. Wo es besonders warm wird, fassen wir für Sie hier zusammen. Aber Achtung: Mit der Ausflugs-Idee sind Sie nicht alleine. Hier wird es sich überall stauen. Und falls Sie doch im nicht minder sonnigen Klagifornia bleiben, warten Konzerte von Schlager-Größen auf Sie. Langweilig wird Ihnen dieses Wochenende bestimmt nicht.

Übrigens: Hier geht's zur Newsletter-Anmeldung.

Bauverbote, eine geschlossene Tankstelle und KI fürs Rathaus

Baustopp herrscht derzeit in der Gemeinde Pörtschach. Im Sommer darf nicht gebaut werden, doch nicht jeder hält sich daran. Für einen Bauherren gibt es jetzt deshalb eine Anzeige.

👉 Arbeiten trotz Verbot sorgen für Ärger

Sonntag schnell Semmeln und Milch holen? Bislang kein Problem bei der Turmöl-Tankstelle am Klagenfurter Villacher Ring. Diese ist jetzt aber geschlossen. Warum, erzählt der Konzern der Kleinen Zeitung.

👉 Deshalb ist die Turmöl-Tankstelle zu

Künstliche Intelligenz zieht ins Klagenfurter Rathaus ein. "Jetzt nicht zynisch werden", kommentiert ein Kleine-Zeitung-User den Bericht. Die im Trend liegende Software ChatGPT soll aber den Alltag der Magistratsmitarbeiter erleichtern. Ob das gut gehen kann, bewertet ein Experte.

👉 ChatGPT zieht als "Mitarbeiter" ein

Bild der Woche: Soldaten, Naschenweng und andere Stars

12.000 Besucher kamen zum Militärmusikfestival © CARINA KARLOVITSHBF/APA

Fast neun Minuten dauerte der Radetzkymarsch. Wahrscheinlich war es der Längste in der Geschichte. Mehr als 700 Musiker spielten neben dem bekannten Musikstück beim Militärmusikfestival im Klagenfurter Wörthersee Stadion auch Songs aus der Pop- oder Opern-Welt. Die 12.000 Zuseher waren von den Militärmusikern, Melissa Naschenweng oder Chris Steger begeistert. Falls Sie auch dabei waren, finden Sie sich vielleicht in unserer Galerie auf dem einen oder anderen Foto wieder.

👉 Die besten Bilder vom Militärmusikfestival

Zukunft von Landhaus Papitsch ungewiss

Im Jahr 2019 übernahm Eva Nischelwitzer das Landhaus Papitsch in Klagenfurt. Jetzt zieht sie sich völlig überraschend zurück. Eigentümer Herbert Papitsch blickt in eine ungewisse Zukunft, nimmt sich aber trotzdem einiges vor.

👉 So soll es mit dem "Papitsch" weitergehen

Markt-Standler dürfen sich freuen

Schon längere Zeit herrscht Unruhe am Klagenfurter Benediktinermarkt. Die Standler und Wirtsleute kritisierten immer wieder die Öffnungszeiten, die vonseiten der Stadt geregelt sind. Nun steigt weißer Rauch auf: Die Gastronomen und Händler dürfen länger offen haben.

👉 Benediktinermarkt darf länger offen halten

Zitat der Woche

Wie viel verdienen die Magistratsmitarbeiter in Klagenfurt? Das und mehr schaut sich derzeit der Landesrechnungshof ganz genau an. Dafür braucht er Daten von der Stadt. Von allen Mitarbeitern wurden welche geschickt. Nur Magistratsdirektor Peter Jost möchte seine persönlich vorbeibringen. Der Rechnungshof wartet.

👉 Gehälter von allen Mitarbeitern der Stadt geprüft

Schlagerstars rocken Klagenfurt

Konzerte gibt es diese Woche nicht nur im Wörthersee Stadion, sondern auch daneben. Am Samstag wartet mit Beatrice Egli ein echtes Schlagerpop-Highlight. Alle Infos dazu gibt es hier.

👉 Schlagerstars spielen in Klagenfurt