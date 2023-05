Die Polizei in Kärnten konnte nun ein Trio ausforschen, auf dessen Konto insgesamt 55 Einbruchsdiebstähle gehen sollen. Dabei handelt es sich um einen 20-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt, einen 20-jährigen Villacher und eine 21-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt. Die beiden Männer werden verdächtigt, zwischen Mai und Oktober 2022 in mehreren Kärntner Bezirken in Sportkantinen, Kindergärten, Schulen und Geschäftslokale eingebrochen zu sein. Die 21-Jährige fungierte als Aufpasserin und Chauffeurin.

Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Beute teilte das Trio unter sich auf - zur Bestreitung des Lebensunterhaltes und dem Erwerb von Suchtmitteln. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Tatverdächtigen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.