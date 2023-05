Der Klagenfurter Flughafen startet mit Freitag in den Chartersommer. Ab 26. Mai hebt die Avantiair von der Landeshauptstadt Richtung Skiathos ab. Ab Samstag geht es mit den Springer-Chartern auch nach Paros, von wo aus man in zwanzig Minuten per Schiffstransfer Naxos, das Herz der Kykladen, erreicht. "Seit dreißig Jahren fliegen wir nach Naxos", erklärt Springer-Chefin Andrea Springer. "Unsere Gäste schätzen direkte Wege, kurze Wartezeiten, überschaubare Flughäfen und kurze Flugzeiten."