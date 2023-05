Über das Vermögen der Firma Thomas Rutnig, Landwirt in Klagenfurt, wurde über Gläubigerantrag am Freitag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 26. Juni (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV 1870 angemeldet werden. E-Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at.

Schuldenhöhe offen

Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Zum Insolvenzverwalter wurde Christian Bauer, Rechtsanwalt in Klagenfurt bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 11. Juli statt.