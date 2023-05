Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr wurden die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Reifnitz zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund in Albersdorf, Bezirk Klagenfurt, gerufen. Beim Eintreffen konnte ein brauner Labrador Rüde am Radweg liegend, nur noch tot vorgefunden werden.

Ein Passant, der den Verkehrsunfall aus der Ferne beobachten konnte, gab an, dass es sich beim Unfallfahrzeug um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben soll. Der Besitzer des Hundes konnte ausgemittelt werden.

Die Polizei bittet um Informationen bezüglich des schwarzen Kleinwagens auf der zuständige PI Reifnitz unter der Telefonnummer 059 133/21 15.