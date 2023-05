Am Donnerstagabend um 21.05 Uhr wurde die Polizei zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Zigarettenautomaten in die Siebenhügelstraße in Klagenfurt gerufen. Beim Eintreffen konnte ein 27-jähriger Mann aus Klagenfurt angetroffen und festgenommen werden.

Eine Axt, mit der der Mann den Automaten einschlagen wollte, konnte sichergestellt werden. Der alkoholisierte Mann konnte kein Geld und keine Tabakwaren erbeuten. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.