Kühltasche mit Fläschchen: Die dreiste Masche eines Parfumdiebs

In nur rund einer Woche erbeutete ein 38-jähriger Dieb in Kärnten, Tirol und Salzburg Parfumflaschen im Wert von rund 17.000 Euro. Am Donnerstag wurde er jedoch bei einem weiteren Diebstahl gefasst.