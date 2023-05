Eine Schulband der anderen Art. Während sich viele junge Gruppen im Gymnasium oder der NMS zusammenfinden, um erste gemeinsame musikalische Schritte zu unternehmen, war es bei vier Volksschullehrern und einer -lehrerin das Studium auf der Pädak in Klagenfurt, bei welchem sie ihre Band gründeten. Heute, zehn Jahre später, feiert Popwal, so der Name, das erste Jahrzehnt und den stetig wachsenden Erfolg.