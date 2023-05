Angefangen hat alles vor rund zehn Jahren mit einem einzelnen Bootsanhänger auf dem Privatgelände von David Czerniak in Klein St. Veit bei Brückl. "Das Geschäft mit den Anhängern hat sich dann aber relativ schnell entwickelt", blickt der Unternehmer in die Vergangenheit zurück. Nach ein bis zwei Monaten war der Platz beim eigenen Haus zu klein, man mietete sich in Poggersdorf ein und übernahm den Betrieb "K & K-Anhänger". In weiterer Folge kaufte man in unmittelbarer Nähe ein 6500 Quadratmeter großes Areal und Czerniaks Unternehmen "Check Trailers" hat sich mittlerweile zum größten Anhänger-Handel des Landes (mit 30 Wiederverkaufsstellen in ganz Österreich) entwickelt.