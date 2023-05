Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen Stabilität, Rückhalt und Fürsorge zu geben – diesem Auftrag hat sich das Josefinum in Klagenfurt-Viktring verschrieben. Rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner von sechs bis 18 bzw. 21 Jahren zählt das sozialpädagogische und therapeutische Zentrum derzeit. Die jungen Menschen leben in fünf Häusern in einer familiären Struktur. Für sie und die 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war diese Woche eine besondere, wurde doch das 125 Jahr-Jubiläum gefeiert.