Der Unmut unter den Gastronomen, die am Klagenfurter Benediktinermarkt ihre Gäste kulinarisch verwöhnen, war in letzter Zeit spürbar - und wurde auch artikuliert. Vor allem die Öffnungszeiten trafen so ganz und gar nicht den Geschmack der Wirtsleute. Jetzt holte Bürgermeister Christian Scheider (TK) in seiner Funktion als Marktreferent alle Beteiligten an einen Tisch - und man ging (zumindest einigermaßen) zufrieden auseinander.