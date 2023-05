Wie der Alpenländische Kreditorenverband am Mittwoch bekannt gab, wurde über das Vermögen der "Fiore Technologies GmbH" in Klagenfurt ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Es handelt sich hierbei um ein Konkursverfahren. Derzeit ist die Höhe der Verbindlichkeiten noch nicht genau bekannt. Das gilt auch für die Anzahl der Gläubiger, die von der Insolvenz betroffen sind.

Italienischer Hersteller pleite

Die GmbH wurde im Jahr 2015 gegründet und beschäftigt sich mit dem

Vertrieb von in Italien hergestellten Druckbehältern und Feuerlöschgeräten. Diese wurden ausschließlich für eine Produktionsfirma mit Sitz in Italien vermarktet. Als Geschäftsführer fungiert Emanuele Andretta, welcher nur Italienisch spricht. Alleingesellschafterin ist die BM Plus S. r. L. mit Sitz in Italien. Als Ursachen der Insolvenz gibt die Schuldnerin im Antrag an, dass die Produktionsfirma mit Sitz in Italien die Produktion im September/Oktober 2022 eingestellt hat und nicht mehr für die Schuldnerin weiter produzieren konnte. Seitens des Geschäftsführers wurde immer wieder versucht, neue Produktionskanäle zu finden, leider erfolglos.

Die Alleingesellschafterin der Schuldnerin, die Firma BM Plus S. r. L. mit Sitz in Italien, schlitterte ebenso in die Insolvenz und ist in Italien das Insolvenzverfahren anhängig. Die Schuldnerin plant keine Fortführung und auch keinen Sanierungsplan.

Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV gestellt werden.