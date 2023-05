Nicht alltäglich, dieser Anblick! Im Rahmen eines Aktionstages anlässlich der "Europäischen Woche der psychischen Gesundheit" werden am Mittwoch, 24. Mai, in ganz Europa bekannte Gebäude und Objekte in Grün beleuchtet. Die "pro mente gruppe kärnten" schließt sich dieser Aktion an und möchte damit ganz klar auf die notwendige Förderung der psychischen Gesundheit hinweisen. Ein sichtbares Zeichen nach außen soll an diesem Abend der grün beleuchtete Pyramidenkogel sein.

Tanja Bleis (Klinisch-psychologische Gesamtleitung, pro mente: kinder jugend familie), Paul Streit (Geschäftsführer pro mente kärnten), Michaela Obrist (Fachbereichsleitung Sozialpsychiatrischer Cluster, pro mente kärnten) © Nicolas Zangerle

Die Europäische Woche der psychischen Gesundheit ist eine europaweite Initiative, die darauf abzielt, das Bewusstsein für die Bedeutung der psychischen Gesundheit im täglichen Leben zu schärfen. Die vierte Ausgabe der Sensibilisierungswoche, die von Mental Health Europe (MHE) mit Unterstützung der WHO/Europe initiiert und durchgeführt wird, findet heuer vom 22. bis 28. Mai 2023 statt.

Psychische Gesundheitsprobleme sind weit verbreitet: Etwa ein Siebtel der Bevölkerung der Europäischen Region leidet an einer solchen Erkrankung. Nach wie vor wird zu wenig in Maßnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit investiert, insbesondere in solche, die darauf abzielen, psychische Erkrankungen von vornherein zu vermeiden und Wohlbefinden zu fördern. Stigmatisierung und Diskriminierung sind allgegenwärtig und behindern viele Menschen bei ihren Bemühungen, Hilfe zu suchen.