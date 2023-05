Groß war die Aufregung im November des Vorjahres am Klagenfurter Benediktinermarkt, als die Fleischerei Stromberger aufgrund von Personalmangel die Schließung des Standortes bekannt gab und wieder zu ihrem Ursprung nach Truttendorf bei Grafenstein zurückkehrte. Noch größer war allerdings die Aufregung, als publik wurde, dass die Villacher Traditionsfleischerei Frierss in das Geschäftslokal im Westen des Marktes einziehen wird. Der Grund für die Aufregung: Frierss ist eigentlich eine GmbH, also eine Gesellschaftsform, die laut Marktordnung nicht erlaubt ist. Die Familienfleischerei versicherte allerdings, "Frierss am Markt" als Einzelunternehmen führen zu wollen.