Es war kein schlechter Auflauf in der Stadt, als "Operation White Christmas" im Winter 2020/21 in Klagenfurt gedreht wurde. Ein Auto raste mit einem Stuntman auf dem Dach durch die Stadt, die Cobra war im Einsatz, ein Hubschrauber landete am Heuplatz und am Ende fuhr sogar noch ein Panzer auf. Trotzdem waren die Szenen, die für den Klagenfurter Regisseur Flo Lackner am schwierigsten zu drehen waren, die Szenen am Weihnachtsmarkt mitten am Neuen Platz. Denn es war der erste Coronawinter - und einen Weihnachtsmarkt gab es damals nicht. Aber Lackner meisterte auch diese Herausforderung, wie auch alle anderen, die ein ziemlich großer Actionfilm mit einem doch sehr moderaten Budget mit sich bringt: mit viel Einsatz, Originalität und einem Team, auf das man sich verlassen kann.