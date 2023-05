Mit über 260 Tankstellen ist die Diskont-Marke Turmöl, eine Tankstellenmarke der Doppler-Gruppe mit Sitz in Wels, in allen österreichischen Bundesländern – außer in Vorarlberg – vertreten. Allein 25 Standorte gibt es in Kärnten. Jene am Villacher Ring in Klagenfurt, die seit 2007 unter der Marke Turmöl betrieben wird, ist aktuell eine Baustelle.