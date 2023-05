Für große Teile Kärntens gibt es eine Unwetterwarnung: Bis zum Dienstagabend werden vor allem zwischen den Gurktaler Alpen und der Koralm teils heftige Gewitter, Starkregen und Hagel erwartet. Für den Bezirk St. Veit an der Glan und das nordöstliche Lavanttal, speziell in Bad Sankt Leonhard, hat die Unwetterwarnzentrale (UWZ) die Warnstufe Rot ausgesprochen. Die vierthöchste von fünf Warnstufen. Orange (Stufe drei) gilt von Radenthein über Bad Kleinkirchheim und Klagenfurt bis ins Lavanttal. Auch für den Süden Osttirols leuchtet die Unwetterwarnstufe auf Orange.

"Über den Gurktaler Alpen ist das Gewitter bereits niedergegangen. In Weitensfeld fielen in nur 30 Minuten 22 Milliliter Regen auf den Quadratmeter. Teilweise kam es zu kleinräumigen Überschwemmungen und die Feuerwehr musste ausrücken", berichtet Meteorologe Martin Ortner von Geosphere Austria. Zum Teil gab es auch starken Wind, der sich aber mittlerweile abgeschwächt habe, so der Meteorologe.

Die Nacht auf Mittwoch sollte dann bei wechselnder bis starker Bewölkung oft trocken, aber unbeständig bleiben. Vor allem in der zweiten Nachthälfte können da oder dort zwischendurch erneut ein paar Regenschauer durchziehen.